Jeudi 22 Janvier 2026 - 15:55

Les radios locales dénoncent les effets d’une dérégulation publicitaire annoncée


Notez


Alors que certains acteurs audiovisuels réclament un nouvel assouplissement des règles encadrant la publicité télévisée, l’association Les Locales (CNRA et SNRL) affiche un soutien clair aux radios privées commerciales. En ligne de mire : les effets potentiels d’une dérégulation sur un secteur radiophonique déjà fragilisé.



L’association Les Locales, qui rassemble les deux principales organisations représentatives des radios associatives françaises (CNRA et SNRL), a pris position publiquement pour défendre l’équilibre du paysage radiophonique. À travers un communiqué publié ce 22 janvier 2026, elle exprime son soutien aux radios privées commerciales face aux pressions exercées pour déréguler encore davantage la publicité télévisée.
Cette demande s’inscrit dans le contexte d’une récente décision de justice visant une enseigne de hard-discount condamnée pour avoir diffusé des campagnes promotionnelles à la télévision. Ce fait divers judiciaire est aujourd’hui utilisé par certains groupes audiovisuels pour rouvrir le débat sur l’assouplissement des règles publicitaires.

Pour Les Locales, cette stratégie n’est pas sans risque : chaque modification du cadre réglementaire observée ces dernières années a favorisé une concentration des recettes publicitaires autour de quelques grands acteurs, au détriment des médias historiques comme la radio. La télévision a progressivement obtenu le droit d’accueillir des annonceurs issus de la distribution (hors promotion), du cinéma ou de l’édition littéraire, autrefois réservés à des médias comme la presse écrite ou les antennes radiophoniques. Ces évolutions ont déplacé des flux économiques au profit d’un nombre restreint d’intervenants.

Radios locales et indépendantes en première ligne

La crainte exprimée par Les Locales est claire : une nouvelle étape de dérégulation accentuerait encore cette dynamique de concentration. Les acteurs les plus exposés seraient une nouvelle fois les radios locales et régionales privées de catégorie B, qui ne disposent ni des relais industriels ni des assises financières pour amortir le choc. Implantées dans les territoires, ces radios indépendantes jouent pourtant un rôle essentiel de proximité, de lien social et de couverture de l’actualité locale.
Le communiqué rappelle que la radio traverse déjà une crise structurelle. Elle subit de plein fouet la concurrence des plateformes numériques et des géants internationaux qui captent une large part des revenus publicitaires, sans être soumis aux mêmes contraintes fiscales, culturelles ou réglementaires. À cette pression économique s’ajoutent des enjeux industriels lourds, notamment la transition vers le DAB+, qui mobilise les ressources humaines et financières de l’ensemble du secteur. Dans ce contexte, l’idée d’un nouvel affaiblissement du cadre publicitaire inquiète d’autant plus qu’il pourrait compromettre la survie de certaines antennes.


Une solidarité assumée entre acteurs associatifs et privés

Si les radios associatives ne sont pas directement concernées par les règles de régulation publicitaire visées dans ce débat, elles n’en restent pas moins solidaires. L’association Les Locales rappelle que la diversité du paysage radiophonique repose sur un écosystème où chaque modèle a sa place. Le pluralisme des contenus, l’indépendance éditoriale et la représentativité territoriale sont autant de dimensions fragilisées par la concentration du marché publicitaire. C’est pourquoi la CNRA et le SNRL tiennent à affirmer publiquement leur soutien aux radios privées indépendantes, au nom d’une vision commune fondée sur la complémentarité et l’équilibre économique des médias.

