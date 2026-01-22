Les radios locales dénoncent les effets d’une dérégulation publicitaire annoncée

La crainte exprimée par Les Locales est claire : une nouvelle étape de dérégulation accentuerait encore cette dynamique de concentration. Les acteurs les plus exposés seraient une nouvelle fois les radios locales et régionales privées de catégorie B, qui ne disposent ni des relais industriels ni des assises financières pour amortir le choc. Implantées dans les territoires, ces radios indépendantes jouent pourtant un rôle essentiel de proximité, de lien social et de couverture de l’actualité locale.

Le communiqué rappelle que la radio traverse déjà une crise structurelle. Elle subit de plein fouet la concurrence des plateformes numériques et des géants internationaux qui captent une large part des revenus publicitaires, sans être soumis aux mêmes contraintes fiscales, culturelles ou réglementaires. À cette pression économique s’ajoutent des enjeux industriels lourds, notamment la transition vers le DAB+, qui mobilise les ressources humaines et financières de l’ensemble du secteur. Dans ce contexte, l’idée d’un nouvel affaiblissement du cadre publicitaire inquiète d’autant plus qu’il pourrait compromettre la survie de certaines antennes.

