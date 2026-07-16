Les radios locales ICI ouvrent une grande consultation citoyenne avant la présidentielle

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À l'aube de l'élection présidentielle de 2027, les radios locales ICI s'engagent dans une nouvelle opération de consultation citoyenne. Baptisée "Dites-le ICI", cette initiative est menée avec les antennes régionales de France Télévisions et l'institut de sondages Odoxa. Son objectif est de répondre à plusieurs questions : "Qu'attendent les Français du prochain président de la République ? Quelles sont leurs priorités, leurs attentes ?". Le dispositif s'appuie sur l'ancrage territorial du réseau des radios locales ICI afin de recueillir la parole des Français au plus près des réalités locales.
"Dites-le ICI" se décline en un cycle de sept consultations thématiques organisées de septembre 2026 à mars 2027. Les réponses seront analysées par Odoxa avant d'être régionalisées et départementalisées afin de mettre en évidence les spécificités de chaque territoire.
Une exploitation sur les antennes radio et les supports numériques
Les radios locales ICI intégreront les résultats de chaque consultation dans leur traitement éditorial au cours de journées spéciales. Les données seront déclinées sur les différents supports du réseau, en radio et sur les plateformes numériques, afin de mettre en lumière les attentes exprimées dans chaque territoire. Les bilans des différentes consultations bénéficieront également d'une diffusion nationale grâce aux chaînes de Radio France et aux antennes ICI de France Télévisions, offrant un relais aux résultats issus des territoires.
"Dites-le ICI" est une consultation citoyenne portée par les radios locales ICI, les antennes régionales de France Télévisions et Odoxa. Les informations relatives à l'opération sont disponibles sur ici.fr.