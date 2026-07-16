Les radios locales ICI ouvrent une grande consultation citoyenne avant la présidentielle

À l'aube de l'élection présidentielle de 2027, les radios locales ICI s'engagent dans une nouvelle opération de consultation citoyenne. Baptisée "Dites-le ICI", cette initiative est menée avec les antennes régionales de France Télévisions et l'institut de sondages Odoxa. Son objectif est de répondre à plusieurs questions : "Qu'attendent les Français du prochain président de la République ? Quelles sont leurs priorités, leurs attentes ?". Le dispositif s'appuie sur l'ancrage territorial du réseau des radios locales ICI afin de recueillir la parole des Français au plus près des réalités locales.

"Dites-le ICI" se décline en un cycle de sept consultations thématiques organisées de septembre 2026 à mars 2027. Les réponses seront analysées par Odoxa avant d'être régionalisées et départementalisées afin de mettre en évidence les spécificités de chaque territoire.

