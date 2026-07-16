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Jeudi 16 Juillet 2026 - 07:50

Les radios locales ICI ouvrent une grande consultation citoyenne avant la présidentielle


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À l'approche de l'élection présidentielle de 2027, les radios locales ICI s'associent à Odoxa et aux antennes régionales de France Télévisions pour lancer "Dites-le ICI". Cette opération repose sur sept consultations organisées entre septembre 2026 et mars 2027 afin de recueillir les attentes des Français. Les résultats seront analysés, régionalisés et largement relayés sur les antennes radio et les supports numériques du réseau.



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À l'aube de l'élection présidentielle de 2027, les radios locales ICI s'engagent dans une nouvelle opération de consultation citoyenne. Baptisée "Dites-le ICI", cette initiative est menée avec les antennes régionales de France Télévisions et l'institut de sondages Odoxa. Son objectif est de répondre à plusieurs questions : "Qu'attendent les Français du prochain président de la République ? Quelles sont leurs priorités, leurs attentes ?". Le dispositif s'appuie sur l'ancrage territorial du réseau des radios locales ICI afin de recueillir la parole des Français au plus près des réalités locales.
"Dites-le ICI" se décline en un cycle de sept consultations thématiques organisées de septembre 2026 à mars 2027. Les réponses seront analysées par Odoxa avant d'être régionalisées et départementalisées afin de mettre en évidence les spécificités de chaque territoire.


Cette opération s'inscrit dans la continuité de "Ma commune, mon maire et moi", menée lors des élections municipales de 2026. Cette précédente consultation avait recueilli plus de 100.000 répondants.

Une exploitation sur les antennes radio et les supports numériques

Les radios locales ICI intégreront les résultats de chaque consultation dans leur traitement éditorial au cours de journées spéciales. Les données seront déclinées sur les différents supports du réseau, en radio et sur les plateformes numériques, afin de mettre en lumière les attentes exprimées dans chaque territoire. Les bilans des différentes consultations bénéficieront également d'une diffusion nationale grâce aux chaînes de Radio France et aux antennes ICI de France Télévisions, offrant un relais aux résultats issus des territoires.
"Dites-le ICI" est une consultation citoyenne portée par les radios locales ICI, les antennes régionales de France Télévisions et Odoxa. Les informations relatives à l'opération sont disponibles sur ici.fr.


Tags : ICI, politique, proximité, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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