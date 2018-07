Les radios de la RTBF au cœur des Festivals de l'été

Tout au long de l’été, Musiq’3 fait vivre à ses auditeurs les plus grands festivals et événements classiques belges et internationaux, avec plus de 80 concerts captés, dont de nombreux directs. Comme chaque été, Musiq’3 couvrira, en direct et en différé, les plus beaux moments des festivals belges et internationaux, du lundi au vendredi dans les "Lunch Concerts" (13h-15h) et tous les jours dans "Les grands festivals de l’été" (20h-22h). En Belgique, Musiq’3 est le partenaire privilégié d’une trentaine d’événements estivaux de musique classique et de jazz de la Fédération Wallonie-Bruxelles.