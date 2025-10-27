Les radios associatives face à la roulette budgétaire du PLF 2026

Les radios associatives rappellent que, sans geste politique, les projets de diffusion en DAB+ seraient gelés faute de moyens pour absorber les coûts techniques. Les stations les plus exposées devraient réduire leurs activités locales, voire suspendre des programmes originaux. Pour les représentants du secteur, une telle situation compromettrait la présence d’une parole libre, citoyenne et indépendante au moment même où le pays s’apprête à entrer dans la séquence des élections municipales 2026.

"La sauvegarde du FSER n’est pas qu’un enjeu sectoriel : c’est un impératif démocratique", rappellent Les Locales. Le SNRL et la CNRA estiment que le Gouvernement ne peut "se réfugier dans le silence". Il lui revient désormais d’assurer, par un engagement clair et assumé, la continuité du pluralisme radiophonique. "Les radios associatives ne se tairont pas : déterminées et unies, elles continueront à faire entendre leur voix".