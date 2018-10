Les radios Campus organisent des consultations citoyennes

Le but de ces consultations : "donner la parole au plus grand nombre afin de mieux connaitre les préoccupations et solutions envisagées par les Européens" expliquent les radios Campus. "Ce sont des temps d’échange sur l’Europe qui donnent la priorité à l’expression citoyenne et à sa restitution. Elle est ouverte à tous, transparente, non partisane et participative. Quelles sont les attentes et déceptions, les propositions et souhaits des citoyens, ce qui leur plaît et ce qui leur plaît moins dans l’Union européenne aujourd’hui".