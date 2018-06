Les prochaines parutions de la 126 000 Radio et des Médialocales 2018

Cette saison se clôturera avec la parution de la quatrième et dernière 126 000 qui établira le classement général des audiences de cette saison. La 126 000 Radio qui couvre la période comprise entre avril et juin sera d'abord dévoilée le jeudi 19 juillet à 08h00. Dans la foulée, une semaine après, la 126 000 IDF, qui offre un focus particulier sur les audiences parisiennes et franciliennes, sera dévoilée le mercredi 25 juillet à 09h pour la période comprise entre avril et juin 2018.Très attendue dans les régions et dans les principales agglomérations retenues par Médiamétrie, l'étude Médialocales 2018, qui couvre la période comprise entre septembre 2017 et juin 2018 sera dévoilée le jeudi 26 juillet prochain, à 09h.Rappelons que la nouvelle mesure d'audience qui remplacera la 126 000 et les Médialocales sera lancée en septembre 2019, après validation du Comité Radio, probablement en janvier 2019. Il se murmure déjà que des chiffres seront dévoilés au moins tous les mois, au lieu de 2 ou 3 mois, et qu'il y aura deux vagues Médialocales par saison (janvier et juillet), au lieu d'une seule actuellement, dès 2019 (lire également ICI ).