Les inscriptions aux Radiodays 2020 sont ouvertes

La première édition des Radiodays Europe s'est tenue en 2010 à Copenhague. En 2012, les Radiodays Europe ont déménagé à Barcelone et en 2013, à Berlin. À Dublin en 2014 et à Milan en 2015, les Radiodays Europe ont accueilli plus de 1 300 délégués de 60 pays. À Paris en 2016 et à Amsterdam 2017, on comptait 1 500 délégués de 62 pays, et plus de 1 600 délégués à Vienne en Autriche, en 2018. Puis à Lausanne l'an passé. En 2020, les Radiodays Europe reviennent donc sur le péninsule ibérique et feront étape durant trois jours à Lisbonne, capitale du Portugal.Les inscriptions sont d'ores et déjà possibles ICI