Les gifs de NRJ certifiés par Giphy

Disponibles sur plus de 600 plateformes telles que Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, Messenger, Tinder... les illustrations animées pourront être ajoutées par les utilisateurs à n’importe quel post, message, photo ou vidéo. "Un moyen d’interaction simple et décalé, plébiscité par les millénials, pour partager leur quotidien avec une humeur et transformer instantanément chaque moment en expérience unique" explique la radio. Au total, une dizaine de gifs représentant les artistes diffusés par la radio s’installe dans les smartphones : Katy Perry qui dessine un cœur, Soprano toque sur votre écran, David Guetta qui s’ambiance, le Grrrr de Pink, Un Bang Bang de DJ Snake, Ed Sheeran perplexe...