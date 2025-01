Les embouteillages, c'est bon pour la radio

Dans les principales métropoles américaines, les conducteurs passent en moyenne 43 heures par an dans les embouteillages, une durée qui double dans des villes comme New York ou Los Angeles. Ce phénomène transforme le temps passé en voiture en un espace d’attention unique, où les auditeurs cherchent divertissement et information. En captant cette audience captive, les marques peuvent s'insérer directement dans le quotidien des consommateurs, leur proposant des messages pertinents au moment où ils sont le plus réceptifs.

Selon Katz Radio Group, 9 minutes sur 10 d’écoute audio soutenue par la publicité en voiture proviennent de la radio. Cette domination écrasante en fait un canal incontournable pour les annonceurs, bien loin devant les plateformes numériques ou les podcasts.