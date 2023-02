Les diffuseurs publics s’allient pour créer l’incubateur d’espaces publics

Ce projet soutiendra des échanges inclusifs qui refléteront divers points de vue et qui favoriseront l’empathie et la compréhension, sans restreindre l’expression des idées et des perspectives. Ce projet de recherche et développement sera réalisé en collaboration avec New_ Public, une organisation sans but lucratif dirigée par des experts de l’interaction en ligne, qui se concentre sur la création d’espaces numériques sains. Conformément au mandat de service public des quatre diffuseurs, qui consiste à renseigner et à éclairer, ce projet vise d’abord à enrichir les débats publics, et à créer des liens sociaux positifs.