Les attentes des Français envers les journalistes

Mais de quelle "utilité" parle-t-on ? En réalité, plusieurs sont évoquées. Le premier aspect est lié au pluralisme et aux libertés : le journalisme est utile pour la démocratie et la liberté d’expression (84 %), dont il est l’un des garants. Le second aspect est lié à l’accès à la culture et l’information : le journalisme permet d’apprendre des choses, instruire, cultiver (83%) notamment pour "comprendre les enjeux internationaux" (86%). Enfin, le troisième aspect particulièrement évoqué est lié à l’investigation (83%) et la vérification des informations ou des rumeurs (67%).