Les ambitions de AMI la Radio sur le DAB+

LLPR - Vous diffusez actuellement à Paris et Monaco, souhaitez-vous étendre vos couverture ?

BD - AMI est sélectionnée à Poitiers et à La Rochelle. Nous avons également récemment répondu à l'appel en FM à Melun. On suit attentivement les appels lancés en 2021 par le CSA pour candidater.



LLPR - Quelle est votre stratégie globale pour pérenniser AMI la Radio ?

BD - Actuellement, il est très difficile de commercialiser une radio sur DAB+. Les régies publicitaires sont frileuses et les annonceurs restent dans un schéma "traditionnel". Même si les coûts de diffusion sont réduits, pour se développer, il nous faut des revenus. Nous sommes convaincus qu'il faut être "360". Nous développons, en ce moment, notre présence en podcast, sur le digital et en streaming . D'autres pistes sont à l'étude comme un rapprochement entre radios. Il faut être inventif et le DAB+ le permet. Je pense également que l'arrivée des grosses stations va permettre de faire la promotion du DAB+ qui pour l'instant reste confidentiel.



LLPR - Votre expérience à la coordination de la production de RMC va-t-elle vous être utile ?

BD - Oh que oui ! J'ai eu la chance d'arriver à RMC en 2001 et de connaitre la radio à 1.8 point. Tout le milieu de la radio se moquait de RMC. Résultat, on le connait... Je ne peux que me servir de cette réussite et expérience pour AMI. Il faut être inventif, oser et stratégique. On a le droit de se tromper mais on n'a pas le droit de ne pas essayer.