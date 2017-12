"Les Nuits Zébrées" de Radio Nova

Pour la dernière Nuit Zébrée (déjà complète) de cette année, Radio Nova se pose à la Machine du Moulin Rouge pour une longue nuit musicale. Dès 19h30, ce vendredi 15 décembre, Sophie Marchand et Jean Morel seront en direct de la célèbre salle de concert parisienne pour vous faire vivre plus de six heures de lives et de DJ sets (retransmission en direct sur Radio Nova et en Facebook Live). Sophie Marchand et Jean Morel accueilleront sur scène et à leur micro "une série d'artistes rares" : Petit Fantôme, Altin Gün (révélation ce week-end des Trans Musicales de Rennes), Bon Voyage Organisation ou encore le collectif Dure Vie Family. Nova proposera parallèlement une retransmission en direct sur Radio Nova et en Facebook Live.