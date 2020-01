Les Indés Radios se réunissent au Salon de la Radio

Comme chaque année, le groupement des 131 stations indépendantes investit la Grande Halle de la Villette. Les radios se réuniront pour aborder plusieurs thématiques ce 23 janvier : "Enjeux Player unique radio et agrégateurs" par Jean-Éric Valli, président des Indés Radios (de 16h à 16h30), "Podcasts & enceintes connectées" par Yann Legarson, responsable marketing digital aux Indés Radios (de 16h30 à 17h) et "Exposition de la musique francophone à la radio" par Alain Liberty et Kevin Moignoux, respectivement président et secrétaire général du SIRTI (de 17h à 17h30).Suivra, à partir de 18h30, un cocktail privé Indés Radios (réservé aux stations membres et adhérentes des Indés Radios et aux sociétés partenaires de l’événement).Pour toute demande d’informations (participations des radios, demandes de partenariats), vous pouvez contacter Wilfried Pierre , responsable des partenariats.