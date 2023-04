Les Indés Radios promeuvent les calculettes carbone

Les Indés Radios, première audience nationale, souhaitent promouvoir le calcul de l’empreinte carbone des campagnes publicitaires en radio nationale et locale. Dans cet esprit, les Indés Radios ont soutenu l’action de sensibilisation engagée par le SIRTI auprès des radios indépendantes en calculant notamment l’impact carbone de la diffusion des messages publicitaires en radio locale, une approche qui complète l’approche nationale.Ils s’associent également à la démarche entreprise en leur nom par TF1 Pub dans la présentation d’une calculette carbone des campagnes radios commune à l’ensemble du secteur avec le BDR et les 4 régies non-membres, et souhaitent rappeler que cette approche doit s’inscrire dans une dimension globale.