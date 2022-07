Les Indés Radios lancent une campagne qui valorise la diversité

Les Indés Radios ont organisé un concours entre les différentes radios, c’est Africa Radio qui a été sélectionnée. Le spot a ensuite été produit par un studio local, Overdrive Production à Arras, et signé avec la voix des Indés Radios. "Avec cette campagne, les Indés Radios démontrent la diversité de tous leurs auditeurs à l’image de tous les Français, une valeur forte qui rappelle l’importance de la diversité des médias dans les territoires" indique un communiqué.

Le groupement Les Indés Radios rassemble 129 radios indépendantes. Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 166 millions d’euros. Les stations réunies au sein des Indés Radios couvrent 95% de la population française à travers plus de 1 000 fréquences et sont le premier employeur privé de la FM.