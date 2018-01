Les Indés Radios attendus au Salon de la Radio

À l'occasion du Salon de la Radio, les 130 stations des Indés Radios aborderont des sujets d’actualité tels que les quotas francophones, la pige musicale et le passage au DAB+. Le groupement propose également à ses membres de participer de 13h00 à 15h00 à un Groupe de Travail "Contenus, Musique et Communication" animé par Antoine Baduel (le nombre de places est limité aux 20 premières inscriptions en plus des membres habituels du Groupe de Travail). La journée se clôturera par une soirée dinatoire offerte par les organisateurs du salon à tous les participants et exposants.Pour préparer au mieux cet événement, les radios membres doivent confirmer la présence de leurs équipes impérativement avant lundi 15 janvier en cliquant ICI . N'oubliez pas de télécharger ICI , un badge d'accès gratuit et requis pour accéder aux trois journées du Salon de la Radio.