Les Indés Radios : cap sur le digital

Les assistants vocaux envahissent le marché et constituent une vraie opportunité pour les acteurs de l’audio, à commencer par les radios. Face à des millions de stations, comment les radios locales peuvent-elles se faire une place sur les Google Home, Amazon Echo et Apple HomePod ? Lorsque vous demandez à votre enceinte de diffuser une radio, c’est le service américain TuneIn qui se lance, avec plus ou moins d’efficacité. "TuneIn est un service opaque. Or, nous souhaitons maîtriser au maximum nos canaux de diffusion pour préserver notre indépendance", regrette Yann Legarson. "Avec Alexandre Aubry, nous discutons en direct avec Google et Amazon pour intégrer nos stations directement sans intermédiaire. Notre prestataire AllInMedia travaille sur l’intégration. Nous avons 131 marques de radios puissantes implantées partout en France. Notre offre est unique. Elle constitue un vrai plus pour les utilisateurs de ces services. Nous pensons arriver à nos fins rapidement sur l’ensemble des plateformes."