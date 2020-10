Les Français surfent sur internet 2h12 par jour

Les Français ont surfé en moyenne 2h12 chaque jour, soit une minute de moins qu’en juillet et 15 minutes supplémentaires en un an. Les 15-34 ans continuent d’être les plus connectés : 89.6% d’entre eux surfent sur internet chaque jour, soit une hausse de 1.5 point en un an. Ce sont également eux qui passent le plus de temps sur internet avec une durée moyenne de 3 heures et 27 minutes de surf quotidien.

En août dernier, 52.6 millions d’individus se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois de juin, soit 83,9%de la population française de 2 ans et plus...