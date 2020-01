Les Dossiers #5 - Le bon démarrage des enceintes connectées

Rédigé par Olivier Malcurat le Jeudi 2 Janvier 2020 à 07:21 | modifié le Jeudi 2 Janvier 2020 à 07:21

À l’échelle mondiale, le marché des enceintes intelligentes et de l’assistance vocale est en pleine expansion. En France, les Alexa, Google Home et autres SIRI ont été lancés tambour battant en 2017 et 2018. Depuis, la technologie s’enrichit mais l’usage reste malgré tout très limité : Alexa a beau proposer 60 000 skills, beaucoup ne permettent rien de plus que l’application smartphone… et parfois même moins. La radio et le podcast, en revanche, ont le vent en poupe.