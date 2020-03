Les Assises du journalisme reportées en septembre

"Nous prenons cette décision la mort dans l’âme. Un an d’un formidable travail collectif pour essayer de proposer le meilleur sur la question de l’urgence climatique et de la responsabilité journalistique, et voir l’urgence sanitaire gagner à la fin…. Le journalisme n’est décidément pas l’art de la divination" explique l'équipe d'organisation.Cette treizième édition aura finalement lieu du mercredi 30 septembre au vendredi 2 octobre. Elle sera suivie du Salon du Livre du Journalisme, le samedi 3 octobre. Pas de changement en revanche pour la remise des Prix des Assises. Caroline Roux, la Présidente du jury 2020 les remettra aux quatre lauréats le jeudi 2 avril, "sous une forme qui reste à définir". Les six prix EMI eux seront appréciés et remis le mercredi 30 septembre, par Jamy Gourmaud.