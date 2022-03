Les 5 points clés pour vos réseaux sociaux en 2022

Entre les confinements, les ralentissements des chaînes d’approvisionnement mondiales et les pénuries de main-d’œuvre, les clients ont de plus en plus de questions pour les entreprises. Et ils ont découvert qu’ils pouvaient obtenir des réponses plus facilement en utilisant les réseaux sociaux. Dans une enquête Nielsen mandatée par Facebook, 64% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles préféreraient envoyer un message plutôt que d’appeler une entreprise. Et selon Gartner, 60% de toutes les demandes de service client seront gérées par des canaux numériques d’ici 2023.

Malgré une demande croissante, beaucoup d’entreprises sont dans l’incapacité de fournir un service client efficace sur les réseaux sociaux à l’heure actuelle. Le rapport Trends 2022 de Hootsuite dévoile que 36% des organisations n’ont pas encore commencé à investir dans un service client sur les médias sociaux et 34% ne prévoient même pas de le faire.