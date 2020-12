Le smartphone, premier écran pour se connecter à internet

"Chaque jour, 6 Français sur 10 se connectent à internet via leur mobile, soit 37.3 millions de personnes" souligne Médiamétrie. Il faut dire que "plus de 3 Français sur 4 (77%) possèdent un smartphone, une part en progression régulière (76% il y a un an). Au total, 72% des Français se connectent à internet chaque jour, quel que soit l’écran". Conséquence, la durée de connexion explose notamment durant les confinement : "au mois d’avril 2020, au plus fort du confinement, le temps passé sur internet était de 3 heures par jour, dont 62% sur mobile. En septembre 2020, les Français ont passé 2h17 quotidiennes sur internet, dont 67% sur leur mobile".