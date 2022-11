Le service par abonnement de YouTube atteint la barre des 80 millions d’abonnés

Le catalogue de YouTube Music comptabilise aujourd'hui plus de 100 millions de chansons officielles, ainsi qu'un vaste catalogue de performances live, de remixes et de morceaux inédits.

Depuis le lancement de YouTube Music et de YouTube Premium, la marque établi des partenariats avec des entreprises comme Samsung, des opérateurs comme SoftBank (Japon), Vodafone (Europe) et LG U+ (Corée), et des services comme Google One. "Ces partenaires ont joué un rôle essentiel dans ce succès et nous continuerons à collaborer pour améliorer l'expérience musicale des fans du monde entier" indique un communiqué.