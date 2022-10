Le premier récepteur DAB+ avec fonction EWF disponible

En plus de la voix, le programme d'urgence comprend des informations supplémentaires sous forme de texte, par exemple sur la situation actuelle, la zone touchée ou des instructions plus détaillées. Ces informations sont affichées sur l'écran du récepteur. À cette fin, un service DAB normalisé est utilisé avec Journaline, qui peut être décrit comme un "télétexte" pour les radios. Ce composant textuel fournit des informations de référence détaillées en plusieurs langues et permet également d'atteindre les personnes malentendantes.

L'avantage de cette solution EWF ? La fonctionnalité complète de l'EWF, y compris les alarmes du récepteur, la sortie vocale et les informations textuelles du journal, est distribuée exclusivement via le réseau de transmission DAB+. Internet ou un réseau mobile fonctionnel ne sont pas nécessaires pour la réception.