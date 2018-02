Le podcast, nouvel eldorado ?

"Le podcast se développe en France. Il ne s'agit plus uniquement d'émissions en réécoute, mais de véritables podcasts natifs, créés pour une écoute numérique à la demande. Un format qui intéresse à la fois les médias traditionnels et les nouveaux médias digitaux". Est-ce pour autant un nouvel eldorado ? Pour tenter de répondre à cette question, l'émission "La Fabrique médiatique" a reçu Florent Latrive et Pascale Clark. Une occasion de s'intéresser de plus près aux podcasts natifs créés spécifiquement pour une écoute numérique. "Arte radio a été une pionnière il y a 15 ans, et depuis elle a fait des petits, qui s’appellent Transfert, Binge Audio, Nouvelles écoutes, Louie Media, ou BoxSons" a rappelé France Culture.