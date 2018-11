"Le podcast est tendance" selon Médiamétrie

Comment toucher sur Internet ses clients et prospects ? Si les cibles socio-démo historiques restent extrêmement utilisées, les cibles comportementales répondent aujourd’hui à de nombreux besoins des annonceurs. Grâce à l’étude Cibles+, Médiamétrie permet d'y voir plus clair tout en rappelant néanmoins que "certains comportements de surf sont logiques, prévisibles et le ciblage contextuel idéal". Mais "certains parcours de surf sont plus inattendus". Ainsi, les amateurs de podcasts ont des affinités (rapport entre la part de la cible dans le total temps passé du site versus la part de la cible dans le total temps Internet) avec Virgin Radio ou encore Arte.fr et France Culture ou SouncCloud et Les Inrocks.