Le podcast atteint un record au Portugal

D’après les données publiées par Marktest via son service Pod_Scope, le mois de mai 2025 affiche un total de 18.5 millions de téléchargements de podcasts, soit 3.7 millions de téléchargements par semaine en moyenne. Il s’agit du niveau le plus élevé de l’année, représentant une hausse de 60% par rapport au mois précédent et de 55% comparé à janvier 2025.

Le podcast "Extremamente Desagradável", produit par le Groupe Renascença Multimédia, se classe premier du classement mensuel avec 2.42 millions de téléchargements, soit 13.1% du total national. Il devance deux titres de Bauer Media : "Mixórdia de Temáticas" et "O Homem que Mordeu o Cão", cumulant respectivement plus de 2 millions et 1.3 million de téléchargements. Ces trois productions représentent ensemble 31% du total des écoutes de podcasts au Portugal en mai.