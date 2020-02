Le podcast "Pardon Maman" lance sa 4e saison

Après avoir enregistré deux épisodes en public en 2019 (au Lavoir Moderne Parisien et au Paris Podcast Festival ), les quatre membres du groupe (Camille, Hisham, Juan et Ilias) invitent l’humoriste Yacine Belhousse à se joindre à eux pour vulgariser des sujets aussi variés que les papillons, le cinéma français des années 60, la religion ou les hackers.Le podcast étant autofinancé grâce au sponsoring, les places sont vendues à 1€ symbolique pour être accessibles au plus grand nombre. L'enregistrement aura lieu le 17 février "pour amener la vulgarisation et le podcast au Splendid".La billetterie est accessible ICI