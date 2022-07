Le podcast "Au cœur de l’Histoire" sera incarné par l’historienne Virginie Girod

Chaque semaine, les auditeurs retrouveront deux portraits, en deux épisodes chacun, dans "Au cœur de l’Histoire" (du lundi au jeudi), ainsi qu’un épisode bonus (diffusé le vendredi). Écrit et présenté par Virginie Girod, produit par Adèle Humbert, "Au cœur de l’histoire" est réalisé par Julien Tharaud. La diffusion et l'édition sont confiées à Éloïse Bertil et le graphisme à Sidonie Mangin.

Il est accessible sur sur europe1.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google podcasts et toutes les plateformes d’écoute habituelles. Une playlist "Au cœur de l’Histoire" est aussi disponible sur YouTube et Dailymotion.