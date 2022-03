Le podcast "Archive 81" adapté dans une série sur Netflix

C'est assez rare pour ne pas l'évoquer : l'adaptation d'un podcast en série TV sur Netflix. Lancé en mars 2016, le podcast intitulé " Archive 81 " (3 saisons et 2 mini-séries) a été adapté en série TV qui est diffusée depuis le 14 janvier dernier sur Netflix. Le podcast "Archive 81" est produit par le studio Dead Signals , créé par Marc Sollinger et Daniel Powell. le studio a également produit deux autres podcasts : "Wavelength" et "The Deep Vault"."Archive 81" s'est positionné comme un podcast de fiction d'horreur dont les intrigues évoluent autour de l'univers du paranormal. Il a connu, outre-Atlantique, et dès sa mise en ligne, un relatif succès et a été salué par la critique.