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Mardi 20 Octobre 2026 - 07:40

Le n° 226 de La Lettre Pro L'Hebdo vient de paraître


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Ce mardi, le numéro 226 de La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo s'intéresse à deux dimensions de l'actualité radiophonique. Romain Laleix, membre du collège de l'Arcom, revient sur les prochaines étapes du DAB+ et les enjeux économiques du secteur. En Alsace, Franck Jehl, directeur d'Azur FM, présente la stratégie de proximité d'une radio associative qui compte 203 800 auditeurs habituels.



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Quelle sera la prochaine étape du déploiement du DAB+ en France ? Romain Laleix, membre du collège de l'Arcom et président du groupe de travail "Radios et audio numérique", répond aux questions de La Lettre Pro de la Radio. Il annonce notamment une consultation publique destinée à définir la suite du déploiement. L'entretien aborde également la réception dans les voitures, l'avenir des radios associatives, les fréquences de Mouv', les mentions légales... Au-delà des questions réglementaires, le financement de la transition numérique occupe une place importante dans les échanges. "Nous sommes donc dans une phase sensible, car les radios, dont l'environnement concurrentiel s'est considérablement durci ces dernières années, doivent assumer les charges de la diffusion du DAB+, de l'ordre de 35 M€". Un éclairage sur les décisions attendues et leurs conséquences pour les opérateurs.


Azur FM cultive sa proximité alsacienne

Changement de décor avec Azur FM, dont le directeur Franck Jehl détaille le fonctionnement et les perspectives. La station associative revendique 203 800 auditeurs habituels et s'appuie sur trois studios implantés à Sélestat, Colmar et Haguenau. Cette organisation permet de développer une programmation adaptée aux différents bassins de vie alsaciens. "Aujourd'hui, la marque "AZUR FM" est bien implantée, avec 1 Alsacien sur 2 qui connaît la radio. Nous avons fait le choix de l'ultraproximité en développant des studios sur les différents bassins de vie". L'entretien revient sur la place de la FM dans la stratégie de la station, le développement du DAB+ et des podcasts, mais aussi sur les conditions de financement des radios associatives. Le FSER et le marché publicitaire local figurent parmi les sujets abordés par Franck Jehl.


Chaque mardi, d'autres rendez-vous à retrouver

Au-delà de ces deux entretiens, le numéro 226 propose les rubriques habituelles de L'Hebdo. Les lecteurs retrouveront la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu'une sélection d'études consacrées à l'audio et des verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 225 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.



Tags : Alsace, Arcom, audience, Azur FM, catégorie A, Colmar, DAB+, FM, Franck Jehl, FSER, radio associative, Romain Laleix



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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