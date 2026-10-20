Le n° 226 de La Lettre Pro L'Hebdo vient de paraître

Quelle sera la prochaine étape du déploiement du DAB+ en France ? Romain Laleix, membre du collège de l'Arcom et président du groupe de travail "Radios et audio numérique", répond aux questions de La Lettre Pro de la Radio. Il annonce notamment une consultation publique destinée à définir la suite du déploiement. L'entretien aborde également la réception dans les voitures, l'avenir des radios associatives, les fréquences de Mouv', les mentions légales... Au-delà des questions réglementaires, le financement de la transition numérique occupe une place importante dans les échanges. "Nous sommes donc dans une phase sensible, car les radios, dont l'environnement concurrentiel s'est considérablement durci ces dernières années, doivent assumer les charges de la diffusion du DAB+, de l'ordre de 35 M€". Un éclairage sur les décisions attendues et leurs conséquences pour les opérateurs.

