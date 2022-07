Le marché français de la publicité digitale est en forte croissance

Le cabinet Oliver Wyman prévoit une croissance de la publicité digitale en France plus modérée au second semestre, pour atterrir aux alentours de 14%, soit environ 8.8 Mds€. Cette estimation tient compte du contexte économique et de la menace d’une récession mondiale. Néanmoins, la croissance epub sera toujours là, portée par le phénomène de digitalisation post-COVID et un effet Coupe du monde. Les évolutions règlementaires et technologiques (fin des cookies tiers, DSA, DMA, Loi Climat et Résilience…) particulièrement structurantes pour ce marché, restent un enjeu majeur pour tous les acteurs de l’écosystème digital.Le rapport complet est ICI