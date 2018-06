Le département de l'Isère et Radio Oxygène s'associent pour la bonne cause

Une campagne sur le thème "Cyclistes, le vélo en Oisans c'est encore mieux en toute sécurité !" qui est actuellement diffusée sur les fréquences d'Oxygène Oisans de mi-juin à mi-septembre à travers trois messages, dont un en langue anglaise. Des conseils sont donnés et les cyclistes sont invités à respecter les règles de sécurité et le code de la route, qu'ils roulent seuls ou en groupes.On peut notamment y entendre : "j'utilise les pistes cyclables, je reste visible de tous dès la fin du jour et dans les tunnels, je modère ma vitesse en descente et ne coupe pas les virages, je respecte le code de la route, les autres usagers et l'environnement, je porte un casque". Ou encore, "En groupe, je garde mes distances, jamais à plus de deux de front sur la chaussée, pas de véhicules suiveurs".