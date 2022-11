Le colloque international du GRER aura lieu au Canada

Le colloque débutera par une conférence inaugurale intitulée "La radio dans l'univers audio : sociologie d'une fragmentation" présentée par Hervé Glevarec, directeur de recherche au CNRS à l'Université de Paris Cité. Plusieurs tables rondes ponctueront ces deux journées : "Mutations de l’univers audio du point de vue des acteurs", "Radiophonique ou radionumérique : l'un dans l'autre ou l'autre dans l'un", "Flux vs stock : le direct sauve-t-il la radio face à l’audio ?" ou encore "Le podcast comme outil faustien de gafamisation de la radio ?".Pour rappel, le GRER (Groupe de Recherches et d’Études sur la Radio) a été fondé dans le but d’aider au développement des études radiophoniques en France.