Le char de 100% Radio à la Marche des fiertés

Cette année encore, 100% Radio première radio indépendante en Occitanie s’engage aux côtés de l’association Pride Toulouse qui organise l’une des plus grandes manifestations de défense des droits LGBTQI+ de France : "100% est une radio 100% positive et multigénérationnelle qui défends depuis sa création en 2000 son ancrage territorial en Occitanie autour de valeurs de tolérance, de bienveillance et de solidarité" rappelle la station.

Ce samedi 10 juin, 100% Radio s’offrira donc une belle visibilité en participant pour la 2e fois à la marche des fiertés de Toulouse. La radio prendra d'ailleurs la tête du cortège de 28 chars qui sillonneront les principales rues du centre ville. La manifestation devrait rassembler à nouveau plus de de 30 000 personnes dans les rues de Toulouse.