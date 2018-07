Le bouillonnant été du DAB+

Cet énorme chantier de mise en appel, de sélection et d’autorisation des éditeurs, d’autorisation des multiplex et des sites de diffusion, et du lancement effectif de la diffusion par les opérateurs ne s'arrêtera pas là. L’année prochaine verra en effet le lancement d’un autre appel pour 13 zones étendues supplémentaires. D’ici là, le DAB aura déjà couvert de grandes zones du territoire, et le seuil des 20% de la population couverte sera largement franchi (il devrait l'être fin 2018). De quoi obliger les constructeurs à installer des puces DAB+ dans les transistors et autoradios.

Rien d’archaïque pour ceux qui croient en la force d’un média historique qui a survécu à l’arrivée de la télévision, des cassettes, iPod, MP3, Internet... et qui obtient des audiences records dans les pays ayant investi sur leurs réseaux de diffusion, tant en terrestre qu’en IP. Le Royaume Uni est l’exemple même, lui qui récolte les fruits de ses investissements avec des audiences et un chiffre d’affaires records depuis 10 ans. Hier encore, le RadioCentre britannique annonçait que la croissance de la part de marché publicitaire radio était la plus forte au premier trimestre 2018, devant celle d’internet...