Le WorldDAB lance un comité pour soutenir les déploiements des réseaux DAB+

Le comité de la réglementation et du spectre élargira son mandat pour faciliter les discussions et les échanges de connaissances et de bonnes pratiques pour la mise en œuvre des réseaux DAB+. L'une des caractéristiques du nouveau comité sera d'organiser un séminaire de deux heures visant à aider les marchés DAB+ émergents et existants à déployer avec succès des réseaux DAB+. Le premier séminaire du Comité de mise en œuvre du spectre et des réseaux du WorldDAB aura lieu à Budapest, en Hongrie, le 22 mai de 14h à 16h, parallèlement à la conférence MBT, et en partenariat avec Broadcast Networks Europe, association européenne d'opérateurs de réseaux terrestres de radiodiffusion. La participation au séminaire à Budapest le 22 mai est ouverte aux membres et non-membres de WorldDAB et est gratuite, mais la préinscription est obligatoire et les places sont limitées.