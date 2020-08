Le Tour de France sur franceinfo dès ce 28 août

Pendant trois semaines, franceinfo déploie un dispositif autour d'émissions spéciales, de commentaires de course, de directs motos... Les journalistes, consultants et spécialistes inviteront les auditeurs à vivre toutes les facettes de ce Tour 2020, particulier et attendu. Ce vendredi 28 août, franceinfo sera au départ du Tour de France, en direct de Nice. "Le 17h/20h" de Nicolas Teillard y sera d'ailleurs délocalisé pour l'occasion... Le lendemain, la chaîne de Radio France proposera une journée spéciale de 10h à 21h avec l'arrivée en direct commentée par Fabrice Rigobert, journaliste sportif de franceinfo, et Jean-François Bernard, ancien coureur et consultant cyclisme de franceinfo.