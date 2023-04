Le Tour Vibration revient en région Centre-Val de Loire

Le Tour Vibration, le plus grand festival gratuit de la région, qui avait pulvérisé tous les records en 2022 avec plus de 135 000 spectateurs en 5 dates et 39 artistes, revient dans la région Centre - Val de Loire avec déjà 4 dates confirmées. Le Tour sera inauguré à Châteauroux le 1er septembre. Il se rendra ensuite à Vendôme le 9 septembre. Puis, il continuera son chemin à Romorantin le 16 septembre. Il devrait s’achever le 22 septembre à Sully-sur-Loire.

Vibration diffuse ses programmes via une trentaine de fréquences dans l'Allier, le Cher, l'Essonne, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Nièvre, la Saône-et-Loire, la Sarthe et l'Yonne.