Le Studec lance une formation sur les métiers du digital

Créé en 1983, le Studio École de France est un établissement d'enseignement supérieur qui forme aux métiers de la radio et plus largement de l'audiovisuel. Il est équipé de 8 studios radio numériques, d'un plateau et d'une régie télé, de salles de classe ou encore d'une salle de conférence de rédaction avec des équipements adaptés au marché actuel et de demain avec ses logiciels de radiodiffusion et de production. Depuis 1996, la direction actuelle a accentué son rapprochement avec les différents groupes de radios et de télévisions afin d'augmenter encore les offres de stages et d'emplois pour les étudiant(e)s. Le Studio École de France forme au métier d'animateur au métier de technicien, et au métier de journaliste radio et JRIM (Journaliste Reporter d'Image Monteur).