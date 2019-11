Les Dossiers #5 : téléchargez notre nouveau numéro consacré aux podcasts et aux enceintes connectées Rédigé par Brulhatour le Jeudi 21 Novembre 2019 à 09:35 | modifié le Jeudi 21 Novembre 2019 à 09:35





Trente-six pages pour ne rien manquer et tout comprendre. Ce nouvel et cinquième hors-série des "Dossiers" de La Lettre Pro de la Radio vous conduit dans un monde très dense et plein de promesses : celui des podcasts et des enceintes connectées. Un hors-série gratuit à feuilleter, à télécharger et à partager ! Vous pouvez également commander la version papier dans notre boutique en ligne.

Un marché en pleine ébullition

Le GESTE et l'IAB France mènent une concertation des acteurs du marché de l'audio digital à travers des commissions et cercles de réflexion. Point d'orgue de ce travail collectif : la réédition en 2020 du Livre Blanc de l'Audio Digital, qui fait valeur de référence sur l'ensemble de l'écosystème.



Les tendances du podcast natif Français

Un poids, deux mesures

On aimerait vous donner les chiffres du podcast. Sauf qu’aujourd’hui, ils n’existent pas vraiment. Tout simplement parce que nous sommes encore aux balbutiements du business autour de ce nouveau format audio, même si, en deux ans, il a pris une certaine envergure. Des études existent, mais pour autant il n’y a pas encore de méthode fiable de comptabilisation de l’écoute. Seul le nombre de téléchargements peut être calculé. Mais téléchargé ne veut pas dire écouté...



Portrait-robot de l’auditeur podcasts natifs

Havas Paris et l’Institut CSA dévoilent la première étude dédiée aux auditeurs de podcasts natifs à l'occasion du Paris Podcast Festival en octobre 2019. 9% des Français écoutent des podcasts natifs au moins une fois par semaine, soit 3,4 millions de personnes. Alors phénomène de mode ou enracinement d’une nouvelle pratique culturelle ?



Dans la Jungle des podcasts

Les podcasts ont le vent en poupe ! Même si ces contenus audio ne sont pas encore connus de tous, de nombreuses marques s'y essayent d'ores et déjà. Les radios aussi. Connaissez-vous les formats de podcasts actuels ? Quels sont les plus adaptés pour captiver vos (futurs) auditeurs ? Créatifs, décideurs, voici des éléments de réponse…



Audion : leader des technologies publicitaires podcast

Audion, start-up fondée en 2018 par Arthur Larrey et Kamel El Hadef, a développé une solution intégrée qui permet d’insérer en temps réel de la publicité dynamique sur un podcast. Rencontre avec Kamel El Hadef, cofondateur de l’adtech française qui a levé 1,1 million d’euros en 2019.



"Les podcasteurs s’occupent de leurs contenus, nous du reste"

Implantée en France depuis 6 mois, la plateforme Acast a déjà signé avec les principaux studios de podcast indépendants et quelques grosses pointures de la production. Décryptage de cette success-story avec Yann Thébault, directeur général France d’Acast.



Profession podcasteur : seul et en vivre

Depuis maintenant deux ans, le paysage du podcast français voit arriver de plus en plus de professionnels du son, de la radio et du journalisme qui créent des structures, des labels pour produire du contenu. Cette vague, sans amener de business model précis, amène des fonds de la part des entreprises et des régies publicitaires. Mais, à la marge, il existe aussi des personnes qui se lancent seules dans cette aventure, abandonnant même leur métier pour vivre de leur passion.



L’appétit grandissant de Spotify et Audible

Depuis quelques mois, les deux plateformes investissent massivement dans l’audio parlé pour muscler leurs catalogues en France. Podcasts, livres audio et fictions à gros budgets sont proposés à leurs utilisateurs à renfort d’importants budgets de communication et de marketing. Objectif : convertir les Français à ces nouveaux formats narratifs.



L.a carte de France du podcast en 2020

Régie, monétisation, plateformes, agrégateurs, médias, événements, mesures, institutions, hébergeurs et solutions techniques, studios et producteurs, presse... Les Dossiers #5 consacrés aux podcasts et aux enceintes connectées vous offrent une infographie exclusive sur le paysage de l'Audio Digital en 2020 et en France.



Le casse-tête de La monétisation

Les producteurs de podcasts n’ont pas forcément tous envie de générer des revenus avec leurs contenus. Mais quand l’audience est au rendez-vous, il est naturel de songer à rentabiliser ses productions. Tour d’horizon des différentes façons de gagner de l’argent avec ses podcasts et avec Patrick Bejat, l’un des premiers Français à vivre de ses émissions grâce à ses soutiens sur Patreon.



Les annonceurs en quête de benchmarks

Si la création autour du podcast est en pleine explosion, le marché publicitaire peine encore à se structurer dans un écosystème en pleine mutation. Le Club des Annonceurs, qui réunit des représentants de grandes marques, est aux premières loges pour nourrir la réflexion des annonceurs. Même si de belles initiatives fleurissent, pour la directrice générale Karine Tisserand, le podcast a certains progrès à faire sur les mesures, la traçabilité et l'évaluation de son impact.



Orange et Guerlain, deux stratégies de brand content

Relativement pionnières, les deux marques ont choisi de se lancer dans le podcast avec une certaine audace mais en adoptant des méthodes très différentes. À l’occasion d’un événement du Club des Annonceurs, les Directeurs de projet ont pu faire un premier retour d’expérience constructif.



L'audio, un axe fort chez Prisma Media

L’audio digital s’inscrit dans la stratégie d’innovation et de diversification du groupe Prisma Media. Pour rappel, ce dernier a lancé il y a un an sa cellule audio digitale : Prisma Audio. Nous sommes donc allés à la rencontre de Gwendoline Michaelis, directrice exécutive du pôle premium et Chief Audio Officer chez Prisma Media, pour faire un point sur la stratégie du groupe.



"Avec le podcast, les marques peuvent aller sur de nouveaux territoires"

Deezer Brand Solutions, la régie publicitaire intégrée de Deezer, propose aux marques de nombreux dispositifs en audio digital mais également en display, vidéo et en brand content. Deezer, plateforme leader du streaming musical, est allée très tôt sur la thématique des podcasts. Rencontre avec Marianne le Vavasseur, directrice de la régie publicitaire, sur les projets de Deezer.



Alexa, votre (future) meilleure amie

Amazon multiplie les lancements des modèles de ses enceintes connectées en déclinant les modèles Echo et en déployant son assistant vocal sur de nombreux appareils comme les box internet, tout en promettant le respect de la confidentialité. Objectif pour le leader : s'imposer partout face au concurrent Google et ses enceintes Nest Home.



Banc d'essai : laquelle choisir ?

Le marché de l’enceinte connectée en France reste encore plutôt confidentiel. Même si 85% des Français ont déjà entendu parler de ces enceintes, selon une récente étude du CSA et d’Hadopi, seuls 10% des Français en ont déjà fait l’usage. Prix trop élevé ? Gadget ? Nous avons passé au banc d’essai trois des plus connues enceintes du marché : Google Home, Echo d’Amazon et HomePod d’Apple.



ADN.Ai accompagne La révolution vocale

ADN.Ai conseille les marques et les médias dans leur stratégie vocale et le développement d'applications. Grâce à une forte expertise, la société décline les contenus sur les assistants vocaux tout en préservant l'ADN de la marque. Conseil, conception, développement et médiatisation… Frédéric Herblain, directeur commercial, nous explique comment ADN.Ai peut vous aider dans votre révolution vocale.



Le bon démarrage des enceintes connectées

À l’échelle mondiale, le marché des enceintes intelligentes et de l’assistance vocale est en pleine expansion. En France, les Alexa, Google Home et autres SIRI ont été lancés tambour battant en 2017 et 2018. Depuis, la technologie s’enrichit mais l’usage reste malgré tout très limité : Alexa a beau proposer 60 000 skills, beaucoup ne permettent rien de plus que l’application smartphone… et parfois même moins. La radio et le podcast, en revanche, ont le vent en poupe.



La radio entre deux eaux

Alors que l’écoute de la radio et des podcasts cartonne sur les enceintes intelligentes, les éditeurs se doivent d’être présents sur cette nouvelle génération de terminaux d’écoute. Mais pas à n’importe quel prix ! Échaudées par l’expérience de la presse écrite dont les articles étaient diffusés gracieusement par les GAFA, les radios ne veulent pas être mangées à la même sauce mais rester propriétaires de leurs contenus, pour éviter qu’ils ne soient commercialisés à leur insu.



Europe 1 continue d’innover sur Les nouvelles formes d’écoute

Europe 1 souhaite reconquérir ses auditeurs. Le sujet du numérique et notamment des podcasts a été un peu laissé de côté lors de la conférence de presse de rentrée de la station. Nous sommes donc allés à la rencontre d’Olivier Lendresse, le directeur du digital d’Europe 1. Pour lui, l’objectif est de poursuivre le développement des podcasts et d’enrichir l’offre.



