"Le Saint du Jour" : un nouveau site internet RCF

La chronique "Le Saint du Jour" accompagne les auditeurs RCF depuis 30 ans. Chaque jour à l’antenne, Bénédicte Draillard nous apprend qui sont ces hommes et ces femmes dont la vie est citée en exemple. La Toussaint, fêtée le 1er novembre, est le moment privilégié pour penser à ses proches et leur permettre de découvrir l’histoire de leur Saint. RCF lance ainsi sa toute nouvelle plateforme (voir ICI ) pour célébrer et partager gratuitement par mail les Saints du Jour, avec un système de cartes virtuelles sonores.Sur ce nouveau site internet, un moteur de recherche permet de sélectionner le prénom de son choix et, en un clic, d’envoyer à un proche l'histoire de son Saint, en format sonore, accompagnée d'une jolie carte.