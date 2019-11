Le SNRL renforcé à la Commission FSER

"C’est un excellent signal. Dorénavant, le SNRL bénéficie de deux sièges de titulaires, et nos confrères de la CNRA et de la FFRC, occupent chacun un siège" indique le syndicat présidé par Emmanuel Boutterin. Le 16 octobre, le syndicat avait présenté ses 4 mandataires lors d’une séance d’ouverture solennelle de son Conseil National. Quatre mandataires ont été désignés Mélanie Charpentier-Torrente (journaliste professionnelle), Christophe Betbeder (directeur du réseau des radios de culture basque "Euskal Irratiak" et dirigeant de la radio Gure Irratia), Mireille Alfare de Lorenzo (ancienne Présidente de la Fédération Aquitaine des Radios Locales (FARL) et Yann Artiguelongue (directeur de Radio Verdon et Secrétaire Général de la Fédération des Radios Associatives du Sud-Est).