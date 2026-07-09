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Jeudi 9 Juillet 2026 - 16:00

Le Royaume-Uni investit jusqu'à 6 M£ dans l'avenir des médias locaux et de la radio


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Le gouvernement britannique ouvre les candidatures du Local News Fund, doté de 6 millions de livres sterling pour l'exercice 2026/2027. Destiné aux médias locaux, dont les radios commerciales et associatives titulaires d'une licence Ofcom, ce dispositif doit soutenir l'innovation, la transition numérique et le développement de modèles économiques durables.



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Le gouvernement britannique a ouvert les candidatures au Local News Fund, un dispositif doté de 6 millions de livres sterling pour l'exercice 2026/2027. Les dossiers pourront être déposés jusqu'au 7 août 2026. Ce fonds vise à garantir la pérennité de l'info locale de qualité en accompagnant l'innovation et la transition numérique des médias de proximité, tout en limitant les fermetures de titres et les suppressions de postes de journalistes. Il s'inscrit dans le Local Media Action Plan, présenté en mars 2026. Le fonds adopte une approche neutre vis-à-vis des médias. Les radios commerciales locales et les radios associatives titulaires d'une licence Ofcom peuvent déposer un dossier, au même titre que les télévisions locales, les médias imprimés et les pure players numériques répondant aux critères d'éligibilité.

En revanche, les services régionaux ou locaux des diffuseurs nationaux, notamment la BBC, ITV et S4C, sont exclus du dispositif. Les candidats devront notamment démontrer une activité éditoriale continue avec la publication d'au moins une information locale par mois au cours des 12 derniers mois ainsi qu'une activité d'au moins un an au moment de l'ouverture des candidatures, le 7 juillet 2026.

Deux volets de financement

Le Local News Fund est réparti en deux enveloppes. 75% du budget sont réservés au Local News Outlet Funding (LNOF), destiné aux médias locaux d'Angleterre et du Pays de Galles. Les subventions peuvent atteindre 125 000 £ par projet.
Les 25% restants alimentent le volet Infrastructure Funding (IF), destiné aux organisations britanniques développant des outils, des services ou des infrastructures bénéficiant à l'ensemble du secteur. Dans ce cas, le montant maximal d'une aide est fixé à 275 000 £. Les deux dispositifs feront l'objet d'évaluations distinctes, combinant une analyse technique et un examen stratégique par un comité d'experts indépendants avant la décision finale du Department for Culture, Media and Sport.

Innovation, intelligence artificielle et transformation numérique

Les projets retenus devront contribuer à la viabilité économique des médias locaux. Le gouvernement britannique cite notamment le développement de nouveaux modèles de revenus, l'amélioration de la monétisation des contenus, le renforcement de l'engagement des audiences, l'évolution des formats éditoriaux, la formation des équipes ou encore la modernisation des infrastructures numériques.
Le recours à l'intelligence artificielle figure parmi les projets éligibles, à condition qu'elle accompagne le travail des journalistes sans s'y substituer. Le document précise que tout projet intégrant l'IA devra prévoir des garanties en matière d'exactitude, de transparence, de responsabilité, de protection des données et de préservation de l'indépendance éditoriale. Les investissements pourront également porter sur les CMS, les serveurs, les services cloud, les applications, l'architecture des sites web, les outils d'IA ou encore l'analyse de données.


Des projets à mettre en œuvre dès l'automne

Les bénéficiaires devront être en mesure de lancer leurs projets au cours du mois d'octobre 2026 et d'avoir engagé l'ensemble des dépenses au plus tard le 22 mars 2027. Les lettres d'attribution sont attendues fin septembre 2026, tandis que les candidats seront informés du résultat de leur dossier avant la fin du mois de septembre. Le calendrier prévoit un premier appel de dépenses couvrant la période d'octobre à décembre 2026, à transmettre avant le 11 janvier 2027, puis un second portant sur la période de janvier à mi-mars 2027, avec une échéance fixée au 22 mars 2027.
À travers ce fonds, le gouvernement britannique souhaite accompagner l'adaptation des médias locaux face au recul de la presse imprimée, aux évolutions technologiques, au développement des services d'information générés par intelligence artificielle et à la concurrence des réseaux sociaux. Le dispositif encourage également les collaborations entre acteurs du secteur, le développement d'infrastructures partagées et les projets favorisant la diversité des publics ainsi que la réduction des inégalités d'accès à l'information locale.

Tags : Angleterre, information, news, OFCOM, Pays de Galles, proximité, radios locales, Royaume-Uni, subvention



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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