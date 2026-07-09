Le Royaume-Uni investit jusqu'à 6 M£ dans l'avenir des médias locaux et de la radio

Les bénéficiaires devront être en mesure de lancer leurs projets au cours du mois d'octobre 2026 et d'avoir engagé l'ensemble des dépenses au plus tard le 22 mars 2027. Les lettres d'attribution sont attendues fin septembre 2026, tandis que les candidats seront informés du résultat de leur dossier avant la fin du mois de septembre. Le calendrier prévoit un premier appel de dépenses couvrant la période d'octobre à décembre 2026, à transmettre avant le 11 janvier 2027, puis un second portant sur la période de janvier à mi-mars 2027, avec une échéance fixée au 22 mars 2027.

À travers ce fonds, le gouvernement britannique souhaite accompagner l'adaptation des médias locaux face au recul de la presse imprimée, aux évolutions technologiques, au développement des services d'information générés par intelligence artificielle et à la concurrence des réseaux sociaux. Le dispositif encourage également les collaborations entre acteurs du secteur, le développement d'infrastructures partagées et les projets favorisant la diversité des publics ainsi que la réduction des inégalités d'accès à l'information locale.