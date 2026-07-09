Le Royaume-Uni investit jusqu'à 6 M£ dans l'avenir des médias locaux et de la radio

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Deux volets de financement
Les 25% restants alimentent le volet Infrastructure Funding (IF), destiné aux organisations britanniques développant des outils, des services ou des infrastructures bénéficiant à l'ensemble du secteur. Dans ce cas, le montant maximal d'une aide est fixé à 275 000 £. Les deux dispositifs feront l'objet d'évaluations distinctes, combinant une analyse technique et un examen stratégique par un comité d'experts indépendants avant la décision finale du Department for Culture, Media and Sport.
Innovation, intelligence artificielle et transformation numérique
Les projets retenus devront contribuer à la viabilité économique des médias locaux. Le gouvernement britannique cite notamment le développement de nouveaux modèles de revenus, l'amélioration de la monétisation des contenus, le renforcement de l'engagement des audiences, l'évolution des formats éditoriaux, la formation des équipes ou encore la modernisation des infrastructures numériques.
Le recours à l'intelligence artificielle figure parmi les projets éligibles, à condition qu'elle accompagne le travail des journalistes sans s'y substituer. Le document précise que tout projet intégrant l'IA devra prévoir des garanties en matière d'exactitude, de transparence, de responsabilité, de protection des données et de préservation de l'indépendance éditoriale. Les investissements pourront également porter sur les CMS, les serveurs, les services cloud, les applications, l'architecture des sites web, les outils d'IA ou encore l'analyse de données.
Des projets à mettre en œuvre dès l'automne
À travers ce fonds, le gouvernement britannique souhaite accompagner l'adaptation des médias locaux face au recul de la presse imprimée, aux évolutions technologiques, au développement des services d'information générés par intelligence artificielle et à la concurrence des réseaux sociaux. Le dispositif encourage également les collaborations entre acteurs du secteur, le développement d'infrastructures partagées et les projets favorisant la diversité des publics ainsi que la réduction des inégalités d'accès à l'information locale.