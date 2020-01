"Le Réveil Chérie" se mobilise contre le cancer

N’oublions pas que sur un vélo d’appartement, plus l’exercice est intense, plus on brûle des calories. les auditeurs comptent donc sur l'endurance d'Alexandre Devoise qui devra pédaler une bonne partie de la matinale afin de dépenser le maximum de calories (une calorie dépensée, un euro reversé).

Le même jour, dès 21h05 sur TF1 dans "Stars à nu", Alexandre Devoise se dévoilera dans le plus simple appareil toujours pour la bonne cause dans une émission pour sensibiliser aux dépistages des cancers du sein, du testicule et de la prostate.