Le Réveil Chérie de Stéphanie Loire va s'arrêter

C’est un peu une tranche maudite pour Chérie. Après une seule saison, le Réveil Chérie de Stéphanie Loire va quitter l'antenne. Même si le duo constitué par la jeune lyonnaise pétillante et le journaliste Jean-Philippe Doux (découvert notamment sur M6) n’a pas démérité, la décision a été prise, faute d’audience suffisante.

La station adulte du groupe NRJ est en phase de recrutement d'une nouvelle personnalité radio pour reprendre l’émission matinale diffusée entre 6 heures et 9 heures. Il s’agit d’un nouveau changement pour cette tranche, après le départ de Vincent Cerutti la saison dernière, après trois saisons et la reprise de la tranche par son ex co-animatrice.