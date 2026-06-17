Le "Nostalgie Tribute Festival" prépare sa 9e édition en Belgique

Le "Nostalgie Tribute Festival" fera son retour à Rochefort les 30 et 31 juillet pour une 9e édition. Présenté comme le plus grand festival tribute de Belgique, l’événement réunira durant deux soirées des groupes spécialisés dans la reprise des répertoires d’artistes qui ont marqué plusieurs générations.

Cette année encore, des formations belges et européennes se succéderont sur scène. Des groupes venus d’Allemagne, de France et d’Italie participeront au festival pour faire revivre les univers musicaux de Pierre Rapsat, Johnny Hallyday, Lady Gaga, Queen, Indochine, U2 et Coldplay.

L’organisation annonce une évolution de la formule avec une augmentation du nombre de groupes programmés. Le festival accueillera désormais 4 groupes par soirée contre 3 lors des éditions précédentes.

