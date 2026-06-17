Le "Nostalgie Tribute Festival" prépare sa 9e édition en Belgique

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Le "Nostalgie Tribute Festival" fera son retour à Rochefort les 30 et 31 juillet pour une 9e édition. Présenté comme le plus grand festival tribute de Belgique, l’événement réunira durant deux soirées des groupes spécialisés dans la reprise des répertoires d’artistes qui ont marqué plusieurs générations.
Cette année encore, des formations belges et européennes se succéderont sur scène. Des groupes venus d’Allemagne, de France et d’Italie participeront au festival pour faire revivre les univers musicaux de Pierre Rapsat, Johnny Hallyday, Lady Gaga, Queen, Indochine, U2 et Coldplay.
L’organisation annonce une évolution de la formule avec une augmentation du nombre de groupes programmés. Le festival accueillera désormais 4 groupes par soirée contre 3 lors des éditions précédentes.
Chaque soirée comprendra également la présence d’un tribute international présenté comme l’une des têtes d’affiche de l’événement. Cette évolution vise à renforcer l’offre proposée au public tout au long des deux jours de festival. Au-delà de la programmation musicale, le "Nostalgie Tribute Festival" met en avant l’importance de sa scénographie.
Au fil des éditions, le Nostalgie Tribute Festival s’est imposé comme un rendez-vous récurrent pour les amateurs de musique live et de grands classiques. Cette 9e édition entend poursuivre cette dynamique avec une programmation internationale et un format enrichi sur deux soirées.