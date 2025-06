Le NRJ Music Tour revient avec un passage à Trélazé

Le NRJ Music Tour 2025 fera escale à Trélazé le samedi 5 juillet. Annoncé comme "la plus grande tournée musicale gratuite d’Europe", l’événement se tiendra au Parc du Vissoir dès 20h. NRJ, qui produit et diffuse cette tournée sur ses canaux radio, digitaux et réseaux sociaux, y réunit plusieurs artistes issus de la scène française et internationale.

La programmation inclut notamment Magic System, Soolking, Keen’V, Marine, Linh, Carbonne, Julien Lieb, Jeck & Carla, Esmée, Marguerite, ainsi qu’un pré-show assuré par Morgan Nagoya. Le concert est gratuit et ouvert à tous, sans billetterie ni inscription. L’événement s’inscrit dans la politique de visibilité et d’ancrage territorial menée par NRJ, en lien avec ses stratégies de développement radio et social media.