Le "NRJ Music Tour" revient à Haguenau

Ce concert gratuit sera présenté par l'animateur MIKL ("Mikl sur NRJ" de 20h à minuit) à l’Espace Vieille île et sera précédé par une prestation de Morgan Nagoya. Dès 14h, NRJ Strasbourg (88.2) s’installera en direct Cours de la Décapole à Haguenau pour une émission spéciale en direct et en publica vec les artistes du concert. Animée par Cédric, les artistes partageront un moment privilégié avec le public présent avant leur montée sur scène et offriront les dernières places du concert

Comme d'habitude, NRJ.fr et NRJ Play partageront sur leur site les images backstage des artistes et du concert. Et les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NMTHaguenau sur tous les réseaux sociaux de la radio.



Des places sont aussi à gagner sur l’antenne de NRJ Strasbourg, de NRJ Alsace (Mulhouse, Colmar), de NRJ Lorraine (Metz, Nancy, Thionville), le site nrj.fr et les réseaux sociaux NRJ jusqu’au 7 septembre.